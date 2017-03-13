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13 Mart 2017

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Sağlık

Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor

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Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
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Sigara içmek, kadınları kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan östrojeni yıkmak demektir..

Kadınlardaki kalp hastalıklarının ve kalp krizlerinin artışındaki en önemli nedenler; kadınların mesleki yaşamdaki etkinliklerinin artması ve stresli iş ortamları ile sigara kullanımıdır. Sigara erkeklere göre kadınları daha çok etkiler ve östrojen hormonu üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Kadınları kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği bulunan östrojenin yıkıma uğraması, kardiyak sorunlara da zemin hazırlamaktadır. Yapılan araştırmalarda sigara içmeyen kadınların sigara içenlere göre ortalama 14 yıl fazla yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca sigarayla birlikte doğum kontrol hapı kullanımının da kalp hastalıkları riskini artırdığı bilinmektedir.

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