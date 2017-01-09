Kadınlar basketbolda ilk hafta tamamlandı

YDÜ ZİRVEDE: KVB Kadınlar Basketbol Ligi’nde Koopspor’u 37 sayı farkla 66-29 yenen Yakın Doğu Üniversitesi ilk haftayı lider tamamladı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasını Yakın Doğu Üniversitesi lider tamamladı.

İlk haftanın son maçında Yakın Doğu Üniversitesi, NEU RA Salonu’nda karşılaştığı Koopspor önünde üstün bir oyun oynayarak maçı 37 sayı farkla 66-29 kazandı ve ilk haftayı sayı averajıyla lider bitirdi. Tayfun Kuyan’ın yurtdışında olmasından dolayı bu maçta Koopspor’un başında erkek takımı antrenörü Emrah Güven yer aldı.

İlk haftada oynanan diğer karşılaşmalarda ise Soyerspor deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 50-29, Gönyeli de deplasmanda Girne Amerikan Üniversitesi’ni 58-38 mağlup etmişti.

Gençlerde tek maç oynandı

Genç Erkekler Ligi’nde önceki akşam oynan maçtaki ise Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Mağusa Gelişim Akademisi’ni 63-56 mağlup etti.

KVB Kadınlar Ligi Puan Durumu

Takımlar O G M A Y AV P

1.YDÜ 1 1 0 66 29 37 2

2.GÖNYELİ 1 1 0 58 30 28 2

3.SOYER 1 1 0 50 29 21 2

4.DAÜ 1 0 1 29 50 -21 1

5.GAÜ 1 0 1 30 58 -28 1

6.KOOP 1 0 1 29 66 -37 1