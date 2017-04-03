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03 Nisan 2017

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Kadın öğretmenden öğrencisine tecavüz

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Kadın öğretmenden öğrencisine tecavüz
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ABD’de bir buçuk yıllık evli olan bir kadın öğretmen 13 yaşındaki erkek öğrencisine tecavüz suçlamasıyla yargılandı. Amanda Schweitzer isimli öğretmenin 3 erkek öğrencisine de çıplak fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

ABD’nin Missouri eyaletinde öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Amanda Schweitzer 13 yaşındaki bir erkek öğrencisine tecavüz etmek suçundan yargılandı. Henüz 17 ay önce evlendiği belirlenen kadının yaşları 13 ve 14 olan 3 erkek öğrencisine çıplak selfieler gönderdiği öğrencilerinden biri olan C.A. ile cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. İsmi gizli tutulan ve sadece C.A. olarak açıklnana öğremcinin çıplak selfileri alan öğrencilerden biri olup olmadığı belirsiz…

Tecavüz olayının şöyle gerçekleştiği belirtiliyor. Genç kadın öğrencisini arabayla Joplin kentinde kendine ait büyük bir eve götürdü. Polisten yapılan açıklmamaya göre 3 yatak odalı evdeki yatak odalarından birine girdiler. Amanda Schweitzer önce kendi üzerindeki giysileri ardından öğrencinin üzerindekileri çıkardı ve cinel ilişki gerçekleşti.

Öğretmenin 37 yaşında ve henüz reşit bile olmayan kendinden oldukça küçük yaştaki bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi tecavüz suçu olarak yargıya taşındı.

Geçtiğimiz Cuma günü ilk duruşması gerçekleşen Schweitzer’in 2010 yılından bu yana çalıştığı okuldan uzaklaştırılmasına karar erildi. Kadının ilişikiye girdiği çocuk veailesiyle iletim kurması ise yasaklandı.

 

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