Kaçak tütün operasyonu

Narkotik ekiplerinin Mağusa’da gerçekleştirdiği operasyonda 351 kilo 600 gram gümrüğü ödenmemiş nargile tütünü ele geçirdi

Nadire BAHADİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki akşam Mağusa’da faaliyet gösteren 5 ayrı işletmede operasyon düzenledi. Bir süreden beri polisin takibinde oldukları öğrenilen işletmelerden toplam 351 kilo 600 gram gümrüğü ödenmemiş kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İşletme sahipleri Metin Kete, Mustafa Öztürk, Ahmet Karadoğan, Cem Uğurlu ve Özgür Gezmiş polis tarafından tutuklanırken, 5 zanlı “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçlaması ile mahkemede yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme zanlıları kefalete bağlayarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

54 bin 437 TL vergi kaçırdılar

Polis Gümrük Dairesi’nden yaptığı soruşturmada zanlıların 351 kilo 600 gram kaçak nargile tütününden toplam 54 bin 437 TL vergi kaçırarak devleti zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Mağusa’nın gözde mekanlarında kaçak nargile tütünü

Mağusa’nın gözde mekanlarından olan Yemen Kahvesi, Coffee Mania ile Muhabbet Kafe, Nargile Shop ve MMT isimli ofisin bir süreden beri polis takibinde olduğu öğrenildi. Önceki akşam düzenlenen operasyonda ise MMT isimli ofis işletmecisi Mustafa Öztürk’ün tasarrufunda 202 kilo, Nargile Shop isimli işletme sahibi Metin Kete’nin tasarrufunda 8 kilo, Muhabbet Kafe isimli işletme sahibi Ahmet Karadoğan’ın tasarrufunda 94 kilo 100 gram, Yemen Kahvesi işletmecisi Cem Uğurlu’nun tasarrufunda 23 kilo 500 gram, Coffee Mania isimli işletmecisi Özgür Gezmiş’in tasarrufunda ise 24 kilo gümrüğü ödenmemiş nargile tütünün ele geçirildiği öğrenildi.