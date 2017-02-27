Susma!

Söyleyecek o kadar çok şey varken,

Damla damla birikirken gerçekler

Usulca süzülürken kelimeler

Dudaklarından,

Pervasızca bir ses olup düşer kulaklarına

Serseri bakışların hatırımda…

Ben hiç yalan söylemedim kendime

Ne düştüğümde

Ne bittiğimde

Ne ihanetin aciz duruşunda

Alev alev yansa da içim

Hiç sönmedi umut ateşim

Usulca sokulurken hasretine

Damladı gözyaşlarım hüznüne

Islandı kirpiklerim

Kan revan içinde gözlerim

Yeniden güneş açarken sabaha

Kederi çıkarıp attım kenara

Tertemiz

Sokuldum

Soluğuna…

Dudaklarına baktım öylece

Beni sevdiğini söylemen dileğiyle

Yalan bile olsa

Olsunnn

Söyle…

O yüzdendir saçlarımı siyaha boyayışım

Gölgesinde uzun uzun bekleyişim

Kırılmış hayallerime

Sısılsıklam aşıkken

Dilinde

Kaç yalan varsa

Söyle…

Hayatımın ikinci baharında

Yanımda ki celladıma inat

Tek gerçek olan sevdama

Yüzüne

Ömrüne

Gülüşüne

Hasretim…

Duy beni!

Sevdim seni

Uçsuz bucaksız dağlarda ki

Bembeyaz kar gibi

Okyanuslarda ki

Kocaman dalgalar gibi

Gecede ki

Nadide yıldızlar gibi

Sevdim seni…

Parmak uçlarıma kadar isyan ederken,

Ciğerlerim duman duman tüterken

Tövbelerim avuçlarımı kanatırken

Suretin düşer gözlerime…

Bu depremden nasıl çıkar bu yürek

Belki birkaç kürek

Emek,

Belki çekip gitmek gerek

Öksüz kalan,

AŞK’ mı?

Sadece,onun için yaşamak gerek.