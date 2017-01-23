Kaan ve Yunus’a yoğun ilgi

TRANSFERLER BUGÜN GERÇEKLEŞEBİLİR: Gençler Birliği ile yollarını ayıran Kaan ve Yunus’u transfer etmek için Maraş, MTG ve Dumlupınar en ciddi teklifi yapan kulüpler oldu. Yunus’u Maraş kadrosuna katmak isterken, Kaan’ın da ya MTG ya da Dumlupınar’a bugün imza atması bekleniyor

Süper Lig’in güçlü takımlarından Gençler Birliği’nin önemli futbolcuları Kaan Güder ve Yunus Kalaycı’nın talipleri artıyor.

Kaan ve Yunus’un takımdan ayrılma isteklerinin ardından birçok takım bu oyuncuları kadrosuna katmak için İskele kulübünün kapısını çalıyor.

Maraş, Yunus transferini bitiriyor

1.Lig Kırmızı Grup’ta zirve hesapları yapan ve önümüzdeki yıl Süper Lig’i düşünen Maraş, Gençler Birliği’nin etkili futbolcularından Yunus transferini gerçekleştirmek üzere.

Bu transfer için kulüplerin de anlaşmaya vardığı öğrenilirken Yunus’un bugün imza atması bekleniyor.

Kaan ya MTG’ye ya da Dumlupınar’a

Takımın bir diğer önemli futbolcusu olan Kaan için de iki takım son viraja girdi.

Mağusa Türk Gücü ve Dumlupınar takımları Kaan transferini gerçekleştirmek için son kozlarını ortaya koydular.

Verilen teklifleri değerlendirecek olan Gençler Birliği yönetimi bu transferi büyük bir olasılıkla bugün gerçekleştirecek.