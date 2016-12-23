Kaan ve Mehmet gün sayıyor

FUTBOLA KAVUŞACAKLARI GÜNLERİ İPLE ÇEKİYORLAR: Türk Ocağı’nın başarılı futbolcularından Kaan Arsu ve Mehmet Uçar, geçirdikleri ameliyatlar sonrasında tamamen iyileşip, takımları ile birlikte olacakları antrenmanları iple çekiyorlar. Futbola olan hasretlerini ise şimdilik, tribünlerden arkadaşlarının başarısını alkışlayarak gidermeye çalışıyorlar

Coşkun KUTAY

Türk Ocağı’nın gelecek vadeden başarılı genç defans oyuncusu Mehmet Uçar, 2014-15 futbol sezonu 1. Lig karşılaşmalarının 13. haftasında oynanan Türk Ocağı-Değirmenlik karşılaşmasında, sol diz menüsküsünde meydana gelen yırtık nedeniyle Girne-Akçiçek Hastanesinde Dr. Hüseyin Kalgay tarafından ameliyat edilmişti. İyileşmesini müteakip sahalara yeniden dönen Mehmet Uçar bu defa, 2016-17 futbol sezonu Süper Lig hazırlıkları çerçevesinde, Türk Ocağı’nın, Mormenekşe ile oynadığı özel maçta rakibi ile giriştiği ikili mücadelede, ayağı zemine takılması sonucu sakatlık geçirmiş ve sol diz dış menüsküsünde yırtık ve ayrıca da ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği tespit edilmiş ve 9 Kasım 2016 tarihinde Dr. Hüseyin Kalgay tarafından Girne Akçiçek Hastanesinde ikinci kez ameliyat edilmişti. Ve ameliyat sonunda Havadis’e konuşan Dr. Hüseyin Kalgay, “Mehmet Uçar, 4-5 ay sonra takımıyla düz koşular yapabilecek” demişti.

Şanssızlıklar devam etti

Türk Ocağı’nda yaşanan, sakatlıkla ilgili şanssızlıklar bununla da kalmadı ve K-Pet Süper Ligi’nin 2.haftasında oynanan Değirmenlik-Türk Ocağı karşılaşmasının 29.dakikasında, topa uzattığı sağ ayağının sentetik zemine takılması sonucu, sağ ön çapraz bağları kopan, ayrıca, iç ve dış menüsküsünde yırtık meydana gelen Türk Ocağı’nın başarılı stoperi Kaan Arsu, Dr.Hüseyin Kalgay tarafından 7 Ekim 2016 tarihinde Girne-Akçiçek Hastanesinde ameliyat edildi. Ve ameliyat sonunda Havadis’e konuşan Dr.Hüseyin Kalgay, tıpkı Mehmet Uçar gibi, Kaan Arsu’nun da, 4-5 ay sonra takımı ile düz koşulara başlayabileceğini söyledi.

Takıma destek veriyorlar

Arkadaşları ile birlikte düz koşulara katılacağı günü “iple çeken” Mehmet Uçar ve Kaan Arsu, içeriden olmasa da, zaman zaman takip ettikleri antrenmanların yanı sıra, taraftar olarak tribünlerden arkadaşlarını en içten duygularla desteklemeye devam ediyor.