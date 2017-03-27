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27 Mart 2017

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Justice League’in yeni fragmanı yayınlandı

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Justice League’in yeni fragmanı yayınlandı
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Süper kahramanlar Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve The Flash’i bir araya getiren çizgi uyarlama filmi ‘Justice League’in yeni fragmanı çıktı.

Süper kahramanları bir araya getiren ‘Justice League’ filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Filmde, Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) ve The Flash (Ezra Miller) karakterleri dünyayı korumak için birlikte mücadele ediyor.

Çizgi uyarlamalar uzmanı Zack Snyder’in yönettiği filmde Superman’in fedakarlıklarından ilham alan Batman’in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırdırlar. Ancak karşılarına çıkan yeni tehdidin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış halde bulurlar.

Justice Leage, 17 Kasım’da vizyona giriyor.

JUSTICE LEAGUE’İN YENİ FRAGMANI

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