Jordan attı Mapfree baktı: 66-90

MGA’LI JORDAN’DAN 48 SAYI Mapfree karşısında Mağusa Gelişim Akademisi’nin 90-66 galip geldiği maçta ABD’li Jordan Bedford ilk yarıyı 38 sayı ve maçı da 48 sayıyla bitirerek maça damga vuran isim oldu

Hakemler: Nusret Sırdar ***, Bahar Karaman ***

Mapfree: Mustafa 1 (2), Warner ** (25), Burak * (3), Kercem * (9), Sercem * (4), İsmail 1, Bert *, Champaigne ** (23), Serçin *, Hasan *

MGA: Jordan **** (48), Mert *** (3), Görkem *, Hasan Kasap *** (12), Hüseyin ** (4), Hasan Debeş ** (8), Diaore *** (12), Görkem ** (3)

1.periyot: 22-25

İlk yarı: 34-60

3.periyot: 51-79

Gecenin bir başka Büyük Erkekler Ligi karşılaşmasında ise Mağusa Gelişim Akademisi deplasmanda Mapfree’yi 24 sayı farkla 90-66 yendi.

Maçın ilk periyotu denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçerken bu bölümü MGA 25-22 önde bitirdi.

Oyunun ikinci periyotunda özellikle Jordan’ın etkili oyunu ve basketleri ile farkı açan MGA devreyi 60-34 önde bitirirken, Jordan bu yarıda 38 sayı attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu devam ettiren ve farkın kapanmasına izin vermeyen Mağusa Gelişim Akademisi maçı 24 sayı farkla 90-66 kazandı. Maçta 48 sayı atan MGA’nın ABD’li oyuncusu Jordan geceye damga vuran isim oldu.