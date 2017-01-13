Johnson: Tarihi bir anlaşmaya varılabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kıbrıs’ta çözüm için bu ay önce teknik daha sonra ise siyasi görüşmelerin yapılacağını anımsattı.

“Kararlılık ve siyasi istekle, tarihi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum” diyen Johnson, Cenevre sürecine ilişkin ise ” birleşmiş bir Kıbrıs’ın güvenlik geleceğiyle ilgili kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum’diyerek değerlendirdi.

İngiliz hükümeti Cenevre görüşmeleri öncesinde, “müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşıldığı” müddetçe bir çözüme ulaşılabileceğini vurgulamıştı.

BRTK