Joel, Doğan’ı ipten aldı

Doğan’ın; kazanarak zirve yarışını sürdürmek, Ocak’ın ise;galip gelerek, hem ilk devrede aldığı mağlubiyetinin rövanşını almak, hem de zirve ile aradaki puan farkını açmamak adına, her iki takım için büyük önem taşıyan dün geceki derbi karşılaşması, Doğan’ın yeni transferi Joel Omari’nin son dakikada attığı gol ile 2-2 tamamlandı.

Karşılaşmaya, defans güvenliğini; kanatlarda Yunus ve Mustafa Ercan, göbekte ise, Bilal ve Mustafa Avcı’ya teslim eden Ocak, James ve Muhammet Uçar’ın yanı sıra, Burak’tan oluşan ikinci bölge ile, bloklar arasındaki dengeyi korumaya çalıştı. Ve, devamlı kanat değiştiren Emeka ve Deniz Kibar desteğinde, Ertaç’a gol yolları hazırlamak ve dolayısı ile de, skor üretmek çabası içerisinde oyunu Doğan yarı alanına yıktı. Nitekim 8. dakikada, Deniz’in kullandığı korner atışında, Bilal’in yaptığı kafa vuruşu ile de 1-0 öne geçti.

Buna mukabil oyuna tempolu başlayan Doğan,defans güvenliğini; kanatlarda Koral ve Ahmet Çağer, göbekte ise Hasan Kanlı ve Ahmet Sönmez ile sağlama çabasıiçerisine girdi. Defansın önünde, hücum organizasyonunda etkili olan iki ön libero Rahemm ve Quincy Oseı’nin yanı sıra, kanatlarda Selim ve Kenan, ileri ortada da Salih ve Aydın ile pozisyon üretmeye çalıştı. Ancak Ocak’ın erken gelen golü, Selim’i sağ ve Salih’i de sol kanatlarda, Kenan’ı da orta blokta görevlendiren Doğan’ın oyunda denge kurmasını sağladı. Ocağın da oyunu kendi yarı alanında kabullenmesi ve kontra ataklardan Ertaç’ın vuruşlarından medet umması, Doğan’ın, rakip yarı alanı daha fazla tehdit etmeye başlamasına neden oldu ve Salih’in 25. dakikada savurduğu füze ile de skora denklik geldi.1-1.

Doğan’ın rakip yarı alana ailece kontrolsüz gidip, geri dönmelerde gecikmesi, kontra atakta Emeka’nın pasını değerlendiren Ertaç’ın, ilk devrenin skorunu belirleyen golü atmasına neden oldu. 2-1.

Takımların birbirlerine üstünlük sağlayamadığı ikinci devrenin son dakikasında Joel’in Doğan adına uzak mesafeden attığı güzel gol ise, karşılaşmanın neticesini belirledi.2-2.