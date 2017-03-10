Jeremain Lens isyanlarda

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Jeremain Lens, “Rakip futbolcular hem formamdan çekerek hem de tekmelerle beni durdurmaya çalışıyor. Hakemler de bu sertliklere fazla müsamaha gösteriyor” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, rakip oyuncuların sertliğinden fazlasıyla şikâyetçi. Her maç arkadan çekildiğini ve tekme yediğini ifade eden Hollandalı futbolcu, “Rakip takım futbolcuları hem formamdan çekerek hem de tekmelerle beni durdurmaya çalışıyor. Maçlarımızı yöneten hakemler de bu sertliklere fazla müsamaha gösteriyor” şeklinde konuştu. “Ben futbol oynamaya çalışıyorum, rakipler ise oynatmamaya” diyerek konuşmasını sürdüren sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Lens, “Hakemlerin futbol oynamak isteyen oyuncuyu koruması gerekiyor. Sert müdahaleleri cezalandırılmayınca rakip futbolcular maç boyunca bu hareketlerine devam ediyor. Buna fazlasıyla dikkat edilmeli, göz ardı edilmemeli” ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde yönetim, Karavaiev transferi nedeniyle Advocaat’a tepkili. Ukraynalı oyuncuyu, tecrübeli çalıştırıcının istediğini belirten yöneticiler, “Eğer yetersiz görüyorsa neden transfer etti? Neden boşa para harcadık?” dedi.