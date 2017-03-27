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27 Mart 2017

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Japonya’da çığ felaketi: 40 yaralı

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Japonya’da çığ felaketi: 40 yaralı
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Japonya’nın doğusundaki kayak merkezine çığ düşmesi sonucu yaklaşık 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo haber ajansı, başkent Tokyo’nun 120 kilometre kuzeyinde bulunan Tochigi’deki Nasu Onsen Aile Kayak Merkezi’ne çığ düştüğünü duyurdu.

Çığ altında kalan yaklaşık 40 kişinin yaralı kurtarıldığı belirtildi. Yaralananlar arasında bulunan 8 lise öğrencisinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Tochigi bölgesi hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri’nden, Nasu’ya afet yardım ekipleri göndermesini talep etti.

Çığın meydana geldiği sırada kayak merkezinde, bölgedeki 7 liseden gelen 60’dan fazla öğrenci bulunuyordu.

Bölgede etkili olan kötü hava koşulları, yardım faaliyetlerini sekteye uğratıyor

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