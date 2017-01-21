21 Ocak 2017

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Başörtüsü yasağı kalkıyor

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Başörtüsü yasağı kalkıyor
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilme kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.

“Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Personelin genel kolluk kuvvetleri arası geçici görevlendirmeler, personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları, yasaklar, nöbet ve izinleri, değerlendirme ve ödüllendirmeler düzenlendi.

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Havadis Gazetesi

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