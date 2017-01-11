İzmir’deki saldırıyı o örgüt üstlendi!

İzmir Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can’ın şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü PKK’nın taşeronu TAK üstlendi!

5 Ocak perşembe günü İzmir’de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti. Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı.

Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

Alçak saldırıyı bugün terör örgütü PKK’nın taşeronu TAK üstlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrasında terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de operasyon yaptı. Aralarında adliye çalışanlarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü açıklandı. Bu kişilerin ifadelerinden sonra gözaltına alınanlarının sayısının artabileceği belirtildi.

Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda da gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Bu arada adliyeye yönelik hain saldırıyı da daha önce İstanbul ve Kayseri’deki saldırılarda olduğu gibi PKK terör örgütü uzantısı TAK üstlendi. PKK’ya yakın internetsitelerinde yer alan TAK açıklamasında, saldırıyı kendilerine bağlı bir grup tarafından yapıldığı ileri sürüldü.