İzinsiz seyyar büfeler kaldırıldı

Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi kapsamında izinsiz veya süresi dolmuş seyyar büfeleri, zabıta ekipleri tarafından kaldırdı.

Konuyla ilgili BRT’ye açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, İsmet İnönü Bulvarı’ndakiler başta olmak üzere izinsiz ya da süresi dolmuş tüm seyyar satış noktalarının zabıta ekiplerince kaldırılacağını söyledi.

İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi çerçevesinde yapılan çalışmanın gerkliliğine işaret eden Arter, seyyar büfe çalıştırmak isteyen kişilerin belediyeye müracat ederek, gerekli izinlerin alınmasının ardından uygun noktaların saptanarak satış yapabileceklerini söyledi.

Kaldırımların işgal edilmesinin doğru olmadığına işaret eden Arter, satılacak gıdaların da hijyen koşullarına uygun olmasının öenimine dikkat çekti.