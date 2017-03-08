İzel’i görenler tanıyamadı

Kısa bir süre sonra yeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan İzel, son görüntüsüyle şaşırttı.

90’lı yıllara damga vuran gruplardan biri de İzel-Çelik-Ercan üçlüsü olmuştu. Yıllar içerisinde bu grup dağılmış olsa da her isim ayrı ayrı müzik kariyerine devam etti ve son derece de başarılı işler yaptı. Bu isimlerden biri de İzel. Yakın zamanda yeni bir albüm çıkartacak olan şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı ancak yeni görüntüsüyle şaşırttı. Bir araba yolculuğu sırasında çekilmiş bir videoyu paylaşan İzel’in kilolu görüntüsü dikkat çekti.