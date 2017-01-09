İzcan’dan Cenevre yorumu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre’de başlayan Kıbrıs zirvesiyle ilgili taraflara yapıcı olmaları çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan İzzet İzcan, dünyanın en uzun ve zor sorunlarının başında gelen Kıbrıs sorununun kritik bir aşamaya girdiğini, ikili görüşmelerin uluslararası bir konferansa dönüşmek üzere olduğunu, burada önemli olanın Kıbrıslıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması olması gerektiğini kaydetti.

Her iki tarafın da özellikle güvenlik konularında haklı çekinceleri olduğunu belirten İzcan, dikkat edilmesi gereken hususun bir tarafın güvenliğinin, diğer tarafın güvensizliği olamayacağı gerçeği olduğunu vurguladı.

“BKP Kıbrıs’ta askersiz ve silahsız bir vatan istemektedir” ifadelerini kullanan İzcan “Dünyada yaşananlar bizlere göstermiştir ki uluslararası sorunları çözmenin yolu işbirliği ve diyalogdan geçmektedir. Terör, şiddet ve savaş yolu ile güvenlik sağlanamaz. Ortadoğu’da yaşananlar her iki topluma da ders olmalıdır” dedi.

Çözüm olmaz ise “B planı” olarak Türkiye’nin 82. vilayeti olunacağı yönünde “bilinçli bir propagandanın yapıldığını” savunan İzcan, “Herkesin bilmesini isteriz ki Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye üye bir devlet olup toprak bütünlüğü AB’nin garantisi altındadır. Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri yeni maceralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. B planı söylemleri gerçekleri yansıtmıyor ve alternatif de değildir” ifadelerini kullandı.

İzcan, ilgili tarafları samimiyet ve iyi niyetle temel insan haklarının geçerli olduğu Birleşik Federal Kıbrıs’ı yaşama geçirmeye çağırdı.