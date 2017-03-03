03 Mart 2017

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İtalya’da yine çığ felaketi yaşandı

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İtalya’da yine çığ felaketi yaşandı
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İtalya’da yine çığ felaketi yaşandı.İtalya’nın kuzeybatısındaki Alp Dağları’nda meydana gelen 2 çığ felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya-Fransa-İsviçre sınırındaki kesişimde yer alan Courmayeur kenti yakınlarında, biri Plan de la Gabba bölgesinde, diğeri de San Carlo zirvesinde olmak üzere iki çığ düştüğü belirtildi.

Bölgedeki polis yetkililerine dayandırılan haberde, ilk belirlemelere göre Plan de la Gabba bölgesindeki olayda üç kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

San Carlo zirvesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde iki kişinin kurtarıldığı, çığ altında kalan kayakçıları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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