İtalya’da 5. 7 büyüklüğünde deprem

İtalya’nın başkenti Roma’nın 100 kilometre doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Roma’da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, İtalya’nın başkenti Roma’nın 100 kilometre doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu belirtiliyor.Deprem sonrası başkent Roma’da güvenlik amacıyla metro boşaltıldı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi bugün İtalya’nın orta kesimlerinde art arda üç deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem 5.3 büyüklüğünde meydana geldi.
FACEBOOK YORUMLARI