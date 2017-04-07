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07 Nisan 2017

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İsveç’te kamyonlu saldırı

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İsveç’te kamyonlu saldırı
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İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde bir kamyon sürücüsü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda ölü ve yaralılar var.

İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde bir kamyon yayaların üzerine aracı sürdü. İsveç polisi birçok yaralı olduğunu duyurdu. Bölge güvenlik çeberine alındı.

İsveç Radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

​İsveç medyasında yer alan bilgilere göre, olay Drottningsgatan caddesinde gerçekleşti. Drottninggatan Stockholm’ün turistik alışveriş caddesi olarak biliniyor.

Son dakika...İsveçte yayaların üzerine kamyon sürüldü

Polis kaynakları kamyonun cadde üzerindeki kalabalık bir mağazaya dışındaki kalabalığın arasına daldığını aktardı. Görgü tanıkları olay yerinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ve herkesin kaçmaya çalıştığını söyledi.

Expressen gazetesine konuşan görgü tanıkları ise, yerde cansız cesetlerin yer aldığını bildirdi.

İsveç'te kamyonlu saldırı

İSVEÇ POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

İsveç polisi olayın bir terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

Son dakika...İsveçte yayaların üzerine kamyon sürüldü

Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra’da aynı yolla bir terör saldırısı düzenlenmiş, Belçika’nın Anvers kentinde de benzer bir girişim engellenmişti.

 

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