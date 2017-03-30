İstinaf 5 Nisan’da görüşülecek

“Çocuğunun düşürülmesi için müdahaleye izin vermek” ve “hamileliğinin yasadışı sonlandırılmasına izin vermekten” 9 ay hapise mahkûm edilen Meliz Akçal’ın istinaf duruşması başlıyor

Devrim DEMİR

Ülke gündeminde büyük yara açan ve kamuoyunda infiale neden olan “Fetüs” davasında Mart ayı içinde Girne Ceza Mahkemesi’nde 7 Mart tarihinde, yargılanarak 9 ay hapse mahkûm edilen Meliz Akçal’ın avukatı mahkûmiyetin ardından Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Akçal, 5 Nisan’da Yüksek Mahkeme huzuruna çıkartılacak.

Akçal 2 numaralı fetüsün annesiydi

Girne’de geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana gelen yasa dışı kürtaj davasında gömülü bulunan 17-19 haftalık 2 numaralı fetüsün annesi Meliz Akçal Girne Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Akçal 25 Mart 2014 tarihinde işlediği ve 2016 yılında polisin soruşturması sonucu açığa çıkan olayda aleyhine getirilen “Kendi çocuğunun düşürülmesi için müdahaleye izin vermek” ve “ Hamileliğinin yasa dışı sonlandırılmasına müsaade etmek” davalarından suçlu bulunarak hapse mahkûm edildi.