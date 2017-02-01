01 Şubat 2017

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İstiklal’de karne sevinci

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İstiklal’de karne sevinci
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Lefke İstiklal İlkokulu öğrencileri karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktılar.

Gürsel KARAGÖZLÜ

 

Lefke İstiklal İlkokulunda sabah okul zilinin çalması ile birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler okul avlusunda toplandı.

Okul müdürü Halil Çorba’nın öğrencilere ve velilere kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında öğrencilere çok anlamlı mesajlar ileten Çorba, kendi kararlarını verebilen mutlu  bir nesil yetiştirmenin önemi üzerinde durarak öğrencilerin yarıyıl tatilini çok iyi değerlendirmelerini, yeni döneme dinlenmiş bir şekilde başlayarak daha büyük başarılar elde etmeleri temennisinde bulundu. Çorba’nın konuşmasından sonra sınıflarında dereceye girerek başarı belgesi almaya hak kazanan 4 ve 5 sınıf öğrencilerine başarı belgeleri verildi.

Başarı belgelerinin verilmesinden sonra öğrenciler sınıflarına girerek karnelerini alarak ilk yarıyıl tatiline çıktılar.

Lefke İstiklal İlkokulu

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