31 Aralık 2016

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İşte son hava durumu raporu

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İşte son hava durumu raporu
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Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek

 

Meteoroloji Dairesi, ülkenin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunduğunu, yağışlı havanın bugün ile birlikte 4 gün süreceğini; sıcaklığın ise iç kesimlerde ve sahillerde; 12-15 ºC dolaylaırnda seyredeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasını kapsayana hava tahmin raporuna göre periyodun ilk dört gününde hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak, diğer 3 günde ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

 

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Havadis Gazetesi

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