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17 Nisan 2017

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İşte referandum sonuçlarında son durum

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İşte referandum sonuçlarında son durum
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Referandum sonuçlarında sona yaklaşılıyor. Vatandaşlar merakla sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Sandıkların yüzde 99’u sayıldı. ‘Evet’ler yüzde 51.34 oy oranına ulaştı. ‘Hayır’lar ise yüzde 48.66 oranında. İstanbul, Ankara ve İzmir’de “Hayır” Türkiye genelinde “Evet” önde… İşte referandum sonuçlarında son durum…

Anayasa değişikliğine ilişkin merakla beklenen referandum sonuçları belli oluyor.

Gelen ilk sonuçlarda ‘Evet’ yüzde 65, ‘Hayır’ yüzde 35 civarındaydı. Sandıklar açıldıkça fark düşmeye başladı.

Sandıkların yüzde 97.37’sine göre ‘Evet’ oyları 24.840.623 oy ile yüzde 51.34 oy oranında. ‘Hayır’lar ise yüzde 48.66 oy oranında. ‘Hayır’lar için 23.547.590 oy çıktı.

48 ilde ‘evet’, 31 ilde ‘hayır’ oyları önde.

Büyükşehirlerde 13 ilde ‘evet’, 17 ilde ‘hayır’ önde.

Referandumda şu anki sonuçlara göre İstanbul, İzmir ve Ankara, Adana ve Antalya’da ‘hayır’ oyları önde.

Karadeniz’de 2 il dışında diğer illerde ‘evet’ oyları önde.

 

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