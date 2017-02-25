İşte Mersin İdmanyurdu’nun yeni başkanı

Mersin İdmanyurdu Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mahmut Karak seçildi.

Mersin Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen genel kurulda, Mustafa Demirtaş ile eski başkan yardımcısı Mahmut Karak yarıştı.

Açık oylama şeklinde gerçekleştirilen seçimde Mahmut Karak kulübün yeni başkanı oldu.

Yeni başkan Karak, yaptığı konuşmada, görev yaptıkları kısa sürede gerek yönetimsel, gerekse de finansal anlamda birçok yol aldıklarını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin takımı TFF 1. Lig’de tutmak ve kulübün borçlarını ödemek olduğunu anlatan Karak, “Futbolcularımızın ödemelerini düzenli bir şekilde yaparak, takımda şu anda yakalanan birlik ve beraberlik havasını muhafaza etmek istiyoruz. Bizler her üyenin genel kurullarda oy kullanmasını istiyoruz. Kulübümüzde üye kaydı 2 bin lira, yıllık aidat 500 lira. Buyurun Mersin İdmanyurdu’nu seven herkes üye olsun. 6 ay içerisinde de aynı seçimi yapalım. 6 ay sonra hangi rakamdayız, ben çıkıp açıklayacağım. Hedefimiz 5 bin üye.” ifadesini kullandı.

Karak, Mersin İdmanyurdu üzerinden oyun oynanılmaması gerektiğini belirterek, farklı planlar içerisinde olanlara da müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Kulübün 2016-2017 yılı gelir gider bütçesi okunduğu sırada ise salon dışında bulunan bazı taraftarlar sloganlarla genel kurulu protesto etti. Salona da yansıyan tepkiler üzerine güvenlik güçleri bazı üyeleri dışarı çıkardı.