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10 Mayıs 2017

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İşte Güney Kıbrıs’ın Eurovision şarkısı

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İşte Güney Kıbrıs’ın Eurovision şarkısı
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu akşam düzenlenecek olan Eurovision 2017 şarkı yarışmasında ilk yarı finale Güney Kıbrıs Sırbistan, Avusturya, Makedonya, Malta, Romanya, Hollanda, Macaristan, Danimarka, İrlanda, San Marino, Hırvatistan, Norveç, İsviçre, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Litvanya, Estonya, İsrail olmak üzere 18 ülke katılacak. Yarışmada Güney Kıbrıs’ı Gravity isimli şarkı ile 28 yaşındaki Ermeni asıllı Kıbrıslı şarkıcı Hovig Demirciyan temsil edecek.

Çeviri-HABERKIBRIS/Arzu Aktaş

İŞTE GÜNEY KIBRIS’IN EUROVİSİON ŞARKISI

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