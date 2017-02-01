İşte en iyi drone fotoğrafları

Skypixel, 27 bin karenin arasından dereceye giren en iyi drone fotoğraflarını yayınladı.
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İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone’lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.
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Bu yeni teknoloji artık fotoğrafçılık alanında oldukça rağbet gören bir dal.
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Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Skypixel, yapılan 27 bin fotoğraftan en iyilerini yayınladı.
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İşte yarışmada derece alan kareler…
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