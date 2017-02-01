01 Şubat 2017

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İşte en iyi drone fotoğrafları

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İşte en iyi drone fotoğrafları
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Skypixel, 27 bin karenin arasından dereceye giren en iyi drone fotoğraflarını yayınladı.

  • İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone’lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.

  • Bu yeni teknoloji artık fotoğrafçılık alanında oldukça rağbet gören bir dal.

     

  • Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Skypixel, yapılan 27 bin fotoğraftan en iyilerini yayınladı.

  • İşte yarışmada derece alan kareler…
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