İşte 7 bin mAh pilli telefonun özellikler

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Çin merkezli teknoloji şirketi Gionee’nin merakla beklenen uzun pil ömrü sunan akıllı telefon modelinin özellikleri resmiyet kazandı.
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Gionee’nin tanıttığı ürün 7 bin mAh’lık bataryası ile pek çok kullanıcının muzdarip olduğu kullanım süresini hatırı sayılır oranda uzatıyor. Peki cihazın diğer özellikleri neler?
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6GB RAM
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128GB dahili hafıza
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Sekiz çekirdekli 1.96GHz işlemci
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5.7-inç QHD ekran
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Çift arka kamera (13 ve 12 MP)
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8 MP ön kamera
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Android 6.0.1 Marshmallow
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6 Ocak’ta satışa sunulacak cihazın fiyatı ise 1007 dolar.
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