28 Aralık 2016

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İşte 7 bin mAh pilli telefonun özellikler

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İşte 7 bin mAh pilli telefonun özellikler
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  • Çin merkezli teknoloji şirketi Gionee’nin merakla beklenen uzun pil ömrü sunan akıllı telefon modelinin özellikleri resmiyet kazandı.
  • Gionee’nin tanıttığı ürün 7 bin mAh’lık bataryası ile pek çok kullanıcının muzdarip olduğu kullanım süresini hatırı sayılır oranda uzatıyor. Peki cihazın diğer özellikleri neler?

  • 6GB RAM

  • 128GB dahili hafıza

  • Sekiz çekirdekli 1.96GHz işlemci

  • 5.7-inç QHD ekran

  • Çift arka kamera (13 ve 12 MP)

  • 8 MP ön kamera

  • Android 6.0.1 Marshmallow
  • 6 Ocak’ta satışa sunulacak cihazın fiyatı ise 1007 dolar.
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Havadis Gazetesi

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