İsrail güçleri Filistinli kadını vurarak yaraladı

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadının “bıçaklı saldırı girişiminde” bulunduktan sonra vurulduğunu ve yaralı olarak gözaltına alındığını belirtti. Rosenfeld, İsrail güvenlik güçlerinden ise yaralanan olmadığını söyledi.

Filistin tarafı olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” veya “aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı” iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. İnsan hakları örgütleri İsrail’i, “saldırılarda bulundukları iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla” suçluyor.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.