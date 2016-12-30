30 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

İsrail güçleri Filistinli kadını vurarak yaraladı

Tarih:
Bir yorum bırakın
7 Görüntüleme
İsrail güçleri Filistinli kadını vurarak yaraladı
Haber İçi Üst

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında “bıçaklı saldırı” girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını vurdu.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli kadının “bıçaklı saldırı girişiminde” bulunduktan sonra vurulduğunu ve yaralı olarak gözaltına alındığını belirtti. Rosenfeld, İsrail güvenlik güçlerinden ise yaralanan olmadığını söyledi.

Filistin tarafı olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail güçleri Filistinli kadını vurarak yaraladı

İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir “bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu” veya “aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı” iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. İnsan hakları örgütleri İsrail’i, “saldırılarda bulundukları iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla” suçluyor.

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil