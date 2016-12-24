24 Aralık 2016

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İsrail BMGK kararına uymayacak

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İsrail BMGK kararına uymayacak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’den işgalialtındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini”derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK) kararını reddettiklerini ve buna uymayacaklarını bildirdi

 

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail bu utanç verici karar tasarısını reddediyor ve bunun hükümlerine uymayacak. İsrail, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ABD Kongresindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi dostlarıyla çalışarak bu absürt kararın zarar verici etkilerini gidermeyi dört gözle bekliyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Barack Obama’yı da eleştiren Netanyahu, Obama yönetiminin Yahudi yerleşim birimi karşıtı BMGK kararına karşı “İsrail’i savunmakta başarısız olmakla kalmayarak bunu perde arkasından gizlice tezgahlayıp desteklediğini” önesürdü.

Netanyahu , “Suriye’de yarım milyon insanın katledilmesini durdurmak için hiçbir şey yapmayan BMGK, Ortadoğu’daki tek demokrasiye (İsrail) karşı utanç verici bir şekilde cephe oluşturarak Ağlama Duvarı’nı (Burak Duvarı) ‘işgal altındaki topraklar’ olarak niteledi.” değerlendirmesinde bulundu.

 

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Havadis Gazetesi

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