İspanya’da ETA silah bırakıyor

Karar örgütün silahlı mücadeleyi bırakmasından 6 yıl sonra geldi. Örgüt gizli silah depolarının yerlerini de açıklayacağını belirtti. Silah bırakma işleminin 23 Nisan’dan önce tamamlanması hedefleniyor.

İspanya’nın kuzeyi ve Fransa’nın güneyini kapsayan Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, birçok kanlı terör eylemine imza atmıştı.