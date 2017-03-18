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18 Mart 2017

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İspanya’da ETA silah bırakıyor

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İspanya’da ETA silah bırakıyor
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İspanya’da ayrılıkçı örgüt ETA, silahlı mücadeleyi bırakmasından altı yıl sonra aldığı kararla gelecek ay tamamen silah bırakacağını açıkladı.

 

Karar örgütün silahlı mücadeleyi bırakmasından 6 yıl sonra geldi. Örgüt gizli silah depolarının yerlerini de açıklayacağını belirtti. Silah bırakma işleminin 23 Nisan’dan önce tamamlanması hedefleniyor.

İspanya’nın kuzeyi ve Fransa’nın güneyini kapsayan Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA, birçok kanlı terör eylemine imza atmıştı.

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