İskele’den, Baf’a geçit yok: 3-0

İskele ekibi Gençler Birliği konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek ikinci devreye iyi başladı

GALİBİYET GOLLERİ ŞENOL VE EMEKA’DAN: İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Şenol (2) ve Emeka kaydetti. Gençler Birliği’nde Erol 89. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener (***), Halil Canaloğlu (***), Ferhat Tuna (***)

Gençler Birliği: Ali (***), Sinan (**), Yusuf (***), Mehmet Aylanç (**), Emir (**), Malik (**)(Dk.86 Saddam), Şenol (***), Arif Uysal (***) (Dk.83 Sertan), Mehmet Erol (**), Emeka (***), Halil (**) (Dk.55 İbrahim Köse (**))

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan (*), Mustafa Tekpınar (*), Bünyamin (*), İltaç (*), Hasan (*), Fikri (*), Arif Öztürk (*), Lawal (*) (Dk.68 Joseph (*)), Ediz (*)(Dk.68 Hamis (*)), Loizou (*)(Dk.73 Hüseyin (*)), Lelo (**)

Goller: Dk.12 (pen)-Dk.85 Şenol, Dk.68 Emeka (G.Birliği)

Kırmız kart: Dk.89 Mehmet Erol (G.Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 16. haftasında Gençler Birliği konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 3-0 mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Şenol (2) ve Emeka kaydetti.

Bu sonucun ardından Baf Ülkü Yurdu 14 puanda kalırken Gençler Birliği puanını 25’e yükseltti.

Önemli dakikalar

12.dakikada defansın arkasına atılan topta Arif Uysal, Arif Öztürk tarafından düşürülünce hakem penaltıyı belirledi. Şenol penaltıdan skoru 1-0 yaptı.

36.dakikada Emeka’nın rakibinden sıyrılarak ceza sahasından şutunda top kalecide kaldı.

İlk yarı 1-0 ev sahibi takım üstünlüğünde sona erdi.

68.dakikada Mehmet Erol’un pasında savunma arkasına sarkan Şenol’un ortasında Emeka topu filelere göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

81.dakikada kaleci Ali kalesinden çıkarak topa sahip olmak isterken, Lelo topu aldı. Ortasında Hamis’in kafa şutunda topu kısa düşünce defans topu uzaklaştırdı.

85.dakikada İbrahim Köse’nin pasında Şenol ceza sahasında topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

89.dakikada oyundan hakemden izinsiz çıkan Mehmet Erol ikinci sarı ardından da kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

Karşılaşma 3-0 Gençler Birliği üstünlüğünde sona erdi.

Fotoğraf: Ahmet VAMIK