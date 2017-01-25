25 Ocak 2017

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Kıbrıs

İskele’de minibüs devrildi! Yaralılar var…

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İskele’de minibüs devrildi! Yaralılar var…
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Hala Sultan İlahiyat koleji öğrencilerini Lefkoşa’dan İskele’ye taşıyan minibüs Sınırüstü Köyü yakınlarında kaza yaptı…Kazada 7 öğrenci hafif yaralandı..

17 ile 15 arasındaki öğrenciler, Feyza BAL, Bünyamin MEHMETOĞLU, İsmail ASLAN,İpek TOKTAŞ, Ömer ARSLAN, Yusuf TEMEL ve Mücelle Nur AYHAN hafif yaralı olarak  Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, Maşallah Menekşe’nin KC 875 plakalı araç ile Lefkoşa’dan İskele’ye doğru seyrettiği sırada Sınırüstü Köyü yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek anayola devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Kaza sonucunda yaralanan 7 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazadan yara almadan kurtulan araç şoförü Maşallah Menekşe polis tarafından tutuklandı.Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Havadis Gazetesi

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