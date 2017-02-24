24 Şubat 2017

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İskele’de asayiş ve trafik operasyonu…

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İskele’de asayiş ve trafik operasyonu…
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İskele Polis Müdürlüğü’nün dün öğleden sonra sorumluluk sahasındaki asayiş ve trafik operasyonunda, 238 araç kontrol edildi; 19 sürücüye ceza yazıldı.

Polis basın bültenine göre, 16.00-18.00 saatleri arasındaki operasyonda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bet ofisleri kontrol edildi; buralarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri ise 238 aracı kontrol etti ve suç işlediği tespit edilen 19 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

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