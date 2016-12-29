İskele-Cihangir maçı öncesinde dostluk mesajı

Okan KARADEMİR

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin son haftası olan 15. haftada yarın İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanacak zorlu Gençler Birliği-Cihangir maçı öncesinde iki takım yetkilileri dostluk mesajları verdi.

Gençler Birliği yöneticisi ve tercümanı Birol Şöfer, dün Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirler’i ziyaret etti ve Cihangir atkısı taktı.

Birol Şöfer, Cihangir Başkanı Aytaç Karavezirler ile birlikte çektirdiği fotoğrafı, sosyal medya hesabı facebook’ta “Bu hafta oynayacağımız Cihangir maçı öncesinde değerli kardeşim Cihangir Kulübü Başkanı Aytaç Karavezirler’i ziyaret ederek birbirimize başarı dilekleri temennisinde bulunduk. Skor ne isterse olsun kazanan dostluğumuz olsun.” yorumuyla paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa birçok kişi tarafından da dostluk içeren yorumlar yapıldı.