Işın Karaca rüzgarı “Enbeğilen”de esti

Her Pazartesi günü Trt fm’de canlı yayınlanan “Enbeğenilen” programının bu haftaki konuğu; 3 yıl önce katılan Kıbrıslı sanatçımız Işın Karaca oldu. Işın Karaca yayına, hem yapımcı hem de produktör olmanın haricinde sesiyle de katkıda bulunduğu “Sevmekten Anladığım” şarkını beraber söylediği Sefa Cheshmberah ile katıldı.

Güçlü sesi ile yayına damgasını vuran Işın Karaca kendisine benzediği söylediği Sefa Cheshmberah’ı ile seslendirdiği şarkılar esnasında sosyal medyadan rekor kırarak binlerce tebrik mesajı aldılar. Karaca, Sefa Cheshmberah’in söylediği bir MFÖ klasiği “Vurgun Yedim”de stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.

Çok duygulandığını söylediğini söyleyen Karaca, yorumdan ve şarkıdan etkilendiğini ve kendini tutamadığını sözlerine ekledi.

ENBE Orkestrası ile beraber yayında Ajda Pekkan in söylediği “Son Yolcu” ve Sezen Aksu’nun yazdığı “Tutunamadım” ve “Başka Bahar” şarkılarını söyleyen Karaca, eşsiz vokal tekniği ile ne kadar önemli bir yorumcu olduğunu gözler önüne serdi.