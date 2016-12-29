29 Aralık 2016

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Işın Karaca ‘evet’ dedi!

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Işın Karaca ‘evet’ dedi!
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43 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca 3. kez nikah masasına oturdu. Karaca, dün akşam Kartal Titanic Business Otel’de çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la evlendi. Geceye nikah şahidi olan Demet Akalın’ın katılmaması damga vurdu.

Işın Karaca – Tuğrul Odabaş çiftinin düğününde Necati Ateş, Selçuk Yöntem, Fettah Can – Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Metin Uca gibi ünlü dostlarıda yerini aldı. Çiftin nikah şahitliğini Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz üstlendi.

Demet Akalın ise kızı Hira’nın hasta olması sebebiyle nikah şahitliğinden vazgeçti ve düğüne katılmadı. Demet Akalın yerine son dakika Cansu Kurtçu nikah şahidi oldu. Işın Karaca gece de iki gelinlik giydi ve tercihi Akay gelinlik oldu. Damat Tuğrul Odabaş ise özel dikim bir damatlık tercih etti.

FOTO: SÖZCÜ

FOTO: SÖZCÜ

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Işın Karaca’yı düğün töreninde annesi Şeniz Büyükkaraca, kardeşleri Serdar ve Akın Büyükkaraca, ilk eşi Soner Kıvanç’la evliliğinden olan oğlu Erda Kıvanç ve ikinci eşi Sedat Doğan’la evliliğinden olan kızı Mia Doğan yalnız bırakmadı.

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Havadis Gazetesi

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