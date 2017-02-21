Işın Karaca, anormal tıklanma oranlarına savaş açtı

Işın Karaca, özellikle video sitelerindeki müzik kliplerinin ‘aşırı’ tıklanma oranlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Şarkıcıların video sitelerine yüklü olan kliplerinin milyonlarca tıklama oranlarına ulaşması bir yandan müziğin kalitesi ve başarığı grafiği açısından iyi bir yerde olduğu izlenimi verse de, içinde sanatçıların da olduğu büyük bir grup bu tıkların pek de yasal olmadığı görüşünde fikir beyanında bulunuyor. Daha müzik piyasasında yeni yeni boy göstermeye başlayan isimlerin dünya yıldızlarını geçen sayılarda tıklar almaları bu soru işaretlerinin artmasına yol açıyor. Bunun haksızlık olduğunu düşünen isimlerden biri de şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından bu konuyu masaya yatıran Karaca, tıklarla ilgili ciddi eleştiriler getirerek meslektaşlarına yüklendi. İşte Işın Karaca’nın o paylaşımı:
“Sizi gidi dıkdıkçılar! Türkiye’den kazandığınız haksız kazanç yetmiyor şimdi de ABD üstünden alın tıkları ki alım biriminiz yükselsin! Yuh”
“Kıskanıyorsam namert olayım! Haksız kazanç haksız değer! Müzisyenlik sizin gibiler yüzünden yerini bulamıyor! Yazıklar olsun!”
“Ama bunun sonunda büyük patlayacaksınız! Sanmayın ki susacağım! Hey gidi hey… Senelik aldığınız o primi size haram edeceğim!”
“İsteyen kurum/kişi/kartel bana düşman olsun! İşin sonunda müziğe emek verenler kazanacak! Buna göz yuman şarkıcılar bence siz de korkun!”
“Körler sağırlar birbirini ağırlar! Piyasayı elinize aldığınızı sanıyorsunuz ya! Nasıl yanılıyorsunuz!”
“Bu ülkenin 3-5 büyük şarkıcısı kendi firmalarını kurup özgürlüğünü ilan edince taşlar yerine oturur. O güne dek dıkdıkdık ey günler”
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