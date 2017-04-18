En Üst

19 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Işın Karaca ameliyat oldu

Tarih:
Bir yorum bırakın
357 Görüntüleme
Işın Karaca ameliyat oldu
Haber İçi Üst
Paylaş7
+1
Paylaş
Pin

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde bir ameliyat daha geçirdi.

Işın Karaca, her ne kadar bu durumu açıklamasa da onu ziyarete gelen şarkıcı arkadaşı Elif Karlı hesabına yüklediği fotoğraf ile ünlü şarkıcının fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu.

Karlı, Hastane odasında çektiği selfieye, “Minik bir fıtık ameliyatı oldu Işıncık. Narkoz etkisi var tabi. Geçmiş olsun canım benim” notunu düştü.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş7
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King