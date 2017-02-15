İşimiz mucizelere kaldı

Kıbrıs konusundaki müzakere süreci çok ciddi bir krize girdi.

Müzakere sürecinde gelinen aşamada sürece sihirli bir el dokunmaz ve süreci kurtarmazsa bu iş bitti.

Kısacası sürecin devamı mucizeye kaldı.

İşler bu noktaya gelmemeliydi.

Rum tarafı çözüm konusunda üzerine düşeni hiç yapmadı.

Rum Lider Nikos Anastasiades çözüm istemekle çözümünün olamayacağını göremedi.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda emek sarf etmedi, ortaya siyasi irade ve cesaret koyamadı.

Gelinen noktada Rum meclisinin aldığı kararı elinin tersi ile bir tarafa itemedi.

Yapması gereken, Enosis konusunda alınan Meclis kararını adada yaşanan sorunun temeli olarak tanımlayabilme ve bunun karşısında durabilme cesaretini göstermekti.

Siyasi cesaret göstererek “Ülkemizin bölünmesine sebep olan bu ana politika yerine bizim çoçuklarımıza yeni bir barış kültürü geliştirmemiz gerekir” diyebilmekti.

Ama yapamadı. Gelecek yıl yapılacak seçimi düşünerek adım attı.

Seçimin ihtiyaçları Nikos Anastasiades için daha ağır bastı.

Rum Meclis kararını sahiplendi.

Bu kararla ilgili değerlendirme yaparken kararın yarattığı tahribatı küçültmeye çalıştı.

Kararı yorumlarken kararın tarihsel bir olguya basit bir atıf yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Kral’a çıplak diyemedi.

Toplumun Kıbrıs konusunda gerçeklerle yüzleşmeye ve hesaplaşmaya başlayacağı kapıyı açamadı.

İşin kolayına kaçtı.

Faşist ELAM ve kilisenin yüzü suyu hürmetine, yıllardır Güney Kıbrıs’ta yapılan yanlışlara bir yenisini ekledi.

Ve bu yaptığı ile Kıbrıs Türk tarafında herkesi ayni noktada birleştirdi.

UBP’den YKP’ye tüm siyasi partileri…

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil Rum Meclisi’nin aldığı kararı mahkemeye taşıma konusunda adım atacağını açıkladı…

Kısacası Rum Meclisi aldığı karar ile müzakere sürecinin üzerine oturduğu bütün taşları yerinden oynatırken, Kıbrıs Türk tarafında da herkesi ‘Taksim’e doğru itti.

Müzakere sürecine çok ciddi bir zarar verdi.

Müzakerecilerin dün yapması öngörülen görüşme iptal edildi.

Bu gelişmeler yaşanırken BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide ada dışında idi.

Eide gittiği yerden adaya erken dönmek için uçak biletini değiştirdi.

Krize müdahale etmek için geç de olsa adaya geliyor.

Gelir gelmez taraflar arasında mekik dokuyacak ve ortaya çıkan bu krizi çözmek için çaba sarf edecek.

Ama işi hiç de kolay değil.

Rum tarafı daha şimdiden seçim atmosferi içine girdi.

Gelinen aşamada çözüm için hala fırsat var.

Var ama fırsatın kaçırılmaması için Rum tarafında niyet ve cesaret yok.

Sonuç itibarı ile işimiz mucizelere kalmış durumda…