İŞAD: Türkiye’nin Garantisi Olmazsa Olmaz!

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği Başkanı Dengiz Kürşat, Kıbrıs Türk halkı açısından Şubat zirvesindeki kriterlerin uygulanmasını ve Kıbrıs Türk halkı için güvenlik ve garantilerin yaşamsal en önemli konu olması nedeniyle de Türkiye’nin fiili ve etkin garantisini olmazsa olmaz olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Kürşat yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü açısından en kritik zirvenin yer aldığı Cenevre konferansının başladığına işaret ederek, bu sürecin bugüne kadar gelmesinde her iki tarafın liderleri ve Anavatan Türkiye’nin ciddi ve pozitif katkısının büyük olduğunu vurguladı.

“Sürecin başarılı olması için ise diğer aktif veya pasif oyuncuların da arzuları ihtiyaçları ve önemlisi ise, adil ve pozitif katkısı gerekmekte olduğu, çok açık ve sarihtir” diyen Kürşat, “Kıbrıs sorununun basit ve yalnız 2 toplumu ilgilendiren bir sorun olmadığını ve çözüm şeklinin yalnız bizi ilgilendirmediğini hep söyledik” dedi.

Bu konferansın düzenlenmesi ve 5’li haricinde oyuncu olmak hevesiyle Cenevre’de olacak olan diğer aktörlerin varlıkları ve ilgilerinin bunu kanıtladığını ifade eden Kürşat, şöyle devam etti:

“Bu konferansın uzaması veya ucunun açık olması endişesinden ziyade başarılı olması bizim ve ülkemiz için önemlidir. Yıllardır süregelen bu problem en sonunda mecrasına oturmuştur ve sırf bu açıdan da az bir daha sabırla son varılacak limana başarıyla varmayı bekleyeceğiz.

Her iki tarafça ve tüm diğer katman ve oyuncularca oluşturulacak çözüm, sonunda Kıbrıslılarca referandumda onaylanacak ve yürürlüğe girecektir. Bu açıdan Kıbrıs’ta yaşayan bizlerin en fazla söz hakkı olduğunu ve sürdürülebilir bir çözümün oyuncularının da bizler olduğunu belirtmek isteriz.”

Kürşat, İŞAD’ın, geçmiş zirvede gözlemci olarak İŞAD namına bulunan, geçmiş dönem ve YİK Başkanı Metin Şadi’yi yollama kararı aldığını, iş dünyası ve sivil toplumun sesi ve gözü olma görevi verdiğini sözlerine ekledi.