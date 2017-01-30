İrem Derici, sosyal medya hesabından idolünü bulduğunu açıkladı

Şarkıcı İrem Derici, samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Paylaşımlarındaki ifadelerini son derece dobra bir şekilde kullanan Derici, Ankara metrosunda yaşanan ilginç bir olayı hesabından paylaşarak yine kendisine has bir açıklamada bulundu. Ankara metrosunda zincire bağladığı “ananası dolaştıran” bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin ne olduğu ise daha sonra ortaya çıktı. Ankara metrosunda bugün çekilen fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğraflarda, ananası zincirle bağlayıp evcil hayvan gibi “dolaştıran” bir kadın görülüyordu. İşin gerçeği ise sonradan ortaya çıktı. Elif Usta isimli yurttaş, Instagram’daki hesabından “performans sanatına giriş yapmak adına ananas gezdirdiğini” açıkladı. “Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullanan Elif Usta, “Bu işi çok özel kıldılar. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi” dedi.

İREM DERİCİ DE BU HABERİ KAÇIRMADI

Bu ilginç olayı takip eden şarkıcı İrem Derici de Elif Usta’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kendi hesabına taşıdı ve bu paylaşımına “Allah belamı versin idolümü buldum” notunu düştü.