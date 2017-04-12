“İran Cumhurbaşkanı suikasta uğrarsa şaşırmam”

İsrail Savunma Bakanı Lieberman bir gazeteye verdiği röportajında “19 Mayıs’taki seçim sürecinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin suikasta uğraması durumunda buna şaşırmayacağını” söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ülkesinde Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajında “İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin suikasta kurban gitmesine şaşırmayacağını” ifade etti.

İsrailli Bakan, 19 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin suikasta uğramasının kendisini hiç şaşırtmayacağını ifade etti.

HAMAS’TA İÇ HESAPLAŞMA İDDİASI

Lieberman, geçen ay öldürülen Hamas’ın üst düzey komutanı Mazin Fukaha’nın örgüt içi hesaplaşmaya kurban gittiğini iddia etti. Olayın tam olarak iç hesaplaşma emareleri taşıdığını belirten Lieberman, “bu tür davranışların Hamas’ın içinde daha önce de yaşandığını” söyledi.

Hamas Fukaha’nın öldürülmesinin sorumlusu olarak İsrail’i işaret etmişti. Fukaha’nın cenazesinde bunu yapanlara ağır bir şekilde karşılık verileceğine ilişkin ifadeler kullanılmıştı. Hamas, pazartesi günü suikastla ilişkili bir şüphelinin tutuklandığını duyurmuş ancak kimlik bilgilerini ise açıklamamıştı. Ayrıca İsrail adına casusluk yaptığı belirtilen üç kişi de suikastın ardından Gazze’de idam edilmişti.