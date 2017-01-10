iPhone 8’ler kablosuz şarj olacak!

iPhone 8’in heyecan verici, şimdiki teknolojileri kıskandıracak, yeni bir kablosuz şarj teknolojisiyle gelebileceğine dair yeni ipuçları var!

Apple, kablosuz şarj özelliğini telefonuna eklemekte hiç acele etmiyor. Firma, kablosuz şarjı iPhone’a entegre ettiğinde, buna değmesini istiyor ve sonunda gerçekten ilgi çekecek bir teknolojiyi gözüne kestirmiş gibi görünüyor.

iPhone’u yaklaşık 5,5 metre mesafeden kablosuz, şarj yüzeyi olmadan şarj etmeye izin veren teknoloji, iPhone 8 ile birlikte hayatımıza girebilir. Bunun nedeni, teknolojiyi geliştiren Energous’un CEO’sunun The Verge’e yaptığı açıklamalar. “Dünyanın en büyük tüketici elektroniği firmalarından biri ile ortak olduklarını” söyleyen CEO, şöyle devam ediyor: “Size kim olduklarını söyleyemem ancak bu firmanın ürünlerine üzerinizde, masanızda veya evinizde sahip olduğunuzu garanti edebilirim.”

CEO’nun söylediklerinden Apple’ı kastettiği çıkarılabilir. Elbette CEO Samsung’tan bahsediyor da olabilir, ancak Energous’un adının Apple ile anıldığına daha önce de şahit olmuştuk. Dahası firmanın, çoğunlukla Apple ile çalışan Dialog Semiconductor’den 10 milyon dolar yatırım aldığı da biliniyor.

Energous’un uzun menzilli kablosuz şarj vericilerini 2017’nin sonunda sevk edeceği iddialarının doğru olduğunu kabul edersek, Eylül’de tanıtılması beklenen iPhone 8’de bu teknolojiyi görmemiz mümkün olabilir. Tüm bunların gerçekleşmesi, kablosuz şarjı telefonların bir vazgeçilmezi haline getirebilir.