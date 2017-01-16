İpek, ‘Bir Alo De’ dedi

DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yaşar İpek Girne’de sahne aldı. Ünlü şarkıcı “Olmazsa olmazlarımız” diyerek İbrahim Tatlıses’ten “Vur Gitsin Beni”, “Kurtar beni Tanrım”, “Dayanamam Ben bu Gidişine” ve “Bi kerede Bana İhtiyacın Olsun” ile konuklara duygusal anlar yaşattı

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yaşar İpek önceki akşam Maxim Royal’de sahne aldı. Ünlü şarkıcı gecenin başlangıcını “Haybeye” şarkısıyla yaparken kıyafetiyle de oldukça şıktı. İpek, “Hoş geldiniz sefalar getirdiniz, bu gece muhteşem bir gece olacak şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz” dedi. Konuklar arasında Beşiktaş Spor Kulubü Başkanı Fikret Orman’a “Başkanım sizlerde şeref verdiniz” diyerek “Gel Deneyelim Yeniden” şarkısı ile devam etti.

Eskimeyen şarkılara sahnesinde yer veren Yaşar İpek “Olmazsa olmazlarımız” diyerek İbrahim Tatlıses’ten “Vur Gitsin Beni”, “Kurtar beni Tanrım”, “Dayanamam Ben bu Gidişine” ve “Bi kerede Bana İhtiyacın Olsun” ile konuklara duygusal anlar yaşattı.

İstekleri de geri çevirmeyen Yaşar İpek “Dembaba”, “Aleni Aleni”, “Antep’in Hamamları” ile halaylar çektirtti, oynamayan kalmadı. Konukların bir an olsun yerlerine oturtmayan ünlü sanatçı için sahnede şampanyalar patlatıldı.