Instagram’a 2 yeni özellik

9 HİKAYE İSTATİSTİKLERİ

Global olarak kullanıma sunulan hikaye İstatistikleri sayesinde Instagram’da işletme profili bulunan işletmeler her hikaye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecek. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecek.