İngiltere’den flaş AB açıklaması!

İngiltere, Avrupa Birliği ortak pazarından ve gümrük birliğinden ayrılacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışını müzakere ederken yarı içeride, yarı dışarıda şeklinde yeni bir ilişki biçimi oluşturmanın peşinde olmayacağını söyledi.

May yaptığı konuşmada, “Bağımsız, kendi kendini yöneten, global bir Britanya ile AB’deki dost ve müttefiklerimiz ile yeni ve eşit bir ortaklık arayışında olacağız. Diğer ülkeler tarafından hali nazıroda uygulanan bir ilişki modeli uygulama peşinde değiliz. İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılıyor ve benim görevim İngiltere için doğru anlaşmayı elde etmek” diye konuştu.

Avrupa Birliği’nin başarılı olmaya devam etmesini istediklerini, Birlik’te daha fazla çözülme yaşanması peşinde olmadıklarını ifade eden May, “İngiltere’nin ulusal çıkarı açısından en iyisi Avrupa Birliği’nin başarılı olması” diye konuştu. Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda ortaya koydukları planın,

İngiltere’nin AB ortak pazarının üyesi olmaya devam etmemesi anlamına geldiğini ifade eden May, ancak AB ortak pazarının bazı öğelerini içinde barındıran bir serbest ticaret anlaşması peşinde olacaklarını söyledi.

May, “Önerdiğim şey, İngiltere’nin AB ortak pazarı üyesi olması anlamına gelmiyor. Onun yerine AB pazarına mümkün olduğu kadar geniş kapsamlı, cesur ve iddialı serbet ticaret anlaşması istiyoruz” dedi. Başbakan May ayrıca, Avrupa Birliği ile varılacak nihai anlaşmayı parlamentonun onayına sunacaklarını, nihai anlaşmanın hem Avam Kamarası’nda hem de Lordlar Kamarası’nda oylanacağını ifade etti.