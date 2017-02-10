10 Şubat 2017

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İngiltere Savunma Bakanı Fallon Güney Kıbrıs’ta

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İngiltere Savunma Bakanı Fallon Güney Kıbrıs’ta
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İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiltere’nin Kıbrıs‘taki iki askeri üssünün, aşırılıkçı terör ve kitlesel göç dalgasının artmasıyla her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Fallon, Güney Kıbrıs’ı ziyareti çerçevesinde Rum mevkidaşıyla bir araya geldi. İngiltere Savunma Bakanı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin bu yıl terör örgütü DEAŞ’a karşı nihai darbeyi vurmayı amaçladığını belirtti.

Ağrotur üssünde konuşlanan İngiliz savaş uçaklarının geçen iki yılda Irak ve Suriye’deki hedeflere bin 200 saldırı düzenlediğini ifade eden Fallon, “İngiltere’nin Ada’daki iki askeri üssü, aşırılıkçı terör tehdidinin ve kitlesel göç dalgasının artmasıyla her zamankinden daha da önemli hale geldi” dedi.

Fallon, DEAŞ’ın artık Irak’ın yüzde 10’undan daha küçük bir kesiminde hüküm sürdüğünü sözlerine ekledi.

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