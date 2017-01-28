İngiltere Başbakanı Türkiye’ye geldi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye’ye geldi

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMALARI MASADA

May, Ankara ziyaretinin ilk durağında Anıtkabir’i ziyaret ederken, sonrasında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile bir araya geldi.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşen ve ABD’den direkt Türkiye’ye gelen May’in, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’la olan görüşmesinde önceliğinin iki ülke arasındaki ticaret anlaşmaları olduğu bildirildi.

”STRATEJİK GÜVENLİK ORTAKLIĞI”

Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine giren İngiltere’nin ticari işbirliğinin yanı sıra güvenlik konusunu da Ankara’da masaya yatırmak istediği ve Türkiye ile ‘stratejik güvenlik ortaklığı’nı tartışacağı kaydedildi.

Öte yandan ticaret ve güvenlik alanlarındaki işbirliği çabalarını doğrulayan Başbakan May’in sözcüsü, yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında güçlü bir şekilde Türkiye demokrasisinin ve kurumlarının yanında olduklarını duyurdu.